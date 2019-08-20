В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку

СЕГОДНЯ 16:24 2019-08-20T16:24:48+03:00

Она может быть очень затратной и опасной

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Американская ассоциация по контролю над вооружениями призвала конгресс США прекратить финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, пишет RT. По мнению специалистов, это очень дорого и нецелесообразно.

- На развёртывание новых американских ракет средней дальности уйдут годы и миллиарды долларов, - говорится в докладе.

На 2020 минобороны США уже запросило колоссальную сумму – почти 100 млн долларов.

Кроме того, эти ракеты фактически бессмысленны в военном отношении. Для защиты союзников США в азиатском регионе подходят и уже существующие установки. Они способны сдерживать Россию и Китай.

Помимо дороговизны и нецелесообразности, эти программы могут быть и очень опасны. Развертывание США ракет средней дальности скорее всего спровоцирует ответные меры со стороны России и Китая. А это может привести к новой гонке вооружений.

Напомним, 18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования. Производство этих установок противоречит ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), из которого не так давно вышли США.

ИСТОЧНИК KP.RU