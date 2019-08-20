В США призвали конгресс предотвратить новую ракетную гонку
Американская ассоциация по контролю над вооружениями призвала конгресс США прекратить финансирование программ по развертыванию ракет средней дальности, пишет RT. По мнению специалистов, это очень дорого и нецелесообразно.
- На развёртывание новых американских ракет средней дальности уйдут годы и миллиарды долларов, - говорится в докладе.
На 2020 минобороны США уже запросило колоссальную сумму – почти 100 млн долларов.
Кроме того, эти ракеты фактически бессмысленны в военном отношении. Для защиты союзников США в азиатском регионе подходят и уже существующие установки. Они способны сдерживать Россию и Китай.
Помимо дороговизны и нецелесообразности, эти программы могут быть и очень опасны. Развертывание США ракет средней дальности скорее всего спровоцирует ответные меры со стороны России и Китая. А это может привести к новой гонке вооружений.
Напомним, 18 августа США провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования. Производство этих установок противоречит ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности), из которого не так давно вышли США.
ИСТОЧНИК KP.RU