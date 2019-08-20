2019-08-20T17:08:08+03:00
В мире

Джонсон предложил странам ЕС новые условия по Brexit

Свои идеи британский премьер высказал главе Европейского совета
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Джонсон предложил странам ЕС новые условия по BrexitДжонсон предложил странам ЕС новые условия по BrexitФото: REUTERS
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Британский премьер-министр Борис Джонсон предложил ЕС в договоре о Brexit вместо "бэкстопа" разработать альтернативные соглашения до конца переходного периода после выхода Великобритании из Евросоюза.

Свои идеи Джонсон высказал главе Европейского совета Дональду Туску.

Британский премьер уверен, что так называемый "бэкстоп" (договоренности с ЕС об обеспечении свободной границы между Ирландией и Северной Ирландией) недопустим. Так как является "антидемократическим и непоследовательным по отношению к суверенности Великобритании, как государства".

Джонсон также заявил о недопустимости жесткой границы между двумя странами. По мнению премьера, это будет противоречить условиям Белфастского соглашения. Джонсон заявил, что британская сторона не будет вводить проверки и контроль на границе между Северной Ирландией и Ирландией.

Джонсон заверил, что Великобритания и Евросоюз ранее уже договорились, что "альтернативные соглашения", могут стать частью решения, пишет "РИА-Новости".

- Времени мало, но Британия готова двигаться быстро и, учитывая степень взаимопонимания, я надеюсь, что ЕС будет готов сделать то же самое, - заключил Джонсон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС отступных за Brexit. Британский премьер пообещал не платить компенсацию Евросоюзу без заключения выгодного соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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