2019-08-20T17:22:55+03:00
Общество

Руководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего Путина

Новый гендиректор телекомпании заявил, что вместе с ним также уволены еще несколько журналистов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Руководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего ПутинаРуководство "Рустави 2" уволило журналиста, оскорбившего ПутинаФото: YouTube
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Новый гендиректор телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении нескольких журналистов, в том числе Георгия Габунии, который ранее оскорбил российского президента Владимира Путина.

- Вместе с ним уволены еще несколько журналистов, однако они на данном этапе находятся в отпусках, - отметил Салия.

Напомним, грузинский телеканал "Рустави 2" оказался в центре громкого скандала после того, как в июле текущего года журналист Габуния начал эфир своей программы "P. S." с нецензурной брани в адрес президента РФ.

Данный инцидент возмутил грузинских телезрителей. Сотни жителей Тбилиси в этот же вечер пришли к зданию телекомпании и потребовали уволить Габунию и гендиректора телеканала Николоза Гварамию, пишет "РИА-Новости".

При этом сама телекомпания назвала поступок Габунии "низким" и отстранило ведущего от работы на два месяца, но не стало его увольнять.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что после мата в адрес России на дом журналиста Георгия Габунии повесили позорную табличку, а он перестал появляться на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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