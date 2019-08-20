2019-08-20T18:37:32+03:00
Политика

Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем

В Израиле объяснили историю с приветственным караваем в Киеве
Юлия САЛЬНИКОВА
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Сара Нетаньяху не должна была активно участвовать в церемонии и потому ей не объяснили, что делать с приветственным караваем. Об этом заявил Израильский министр Зеев Элькин. Согласно протоколу визита в Киев Сара Нетаньяху должна была просто сопровождать мужа.

- Он взял маленький кусочек, а дальше по собственной инициативе дал несколько крошек своей супруге, - объяснил Элькин в интервью местной радиостанции "Кан-РЭКА".

Когда делегация двинулась дальше, кусок каравая просто выпал у нее из рук. Участники церемонии приветствия по его мнению не обратили внимания на инцидент. Только когда видео попало в соцсети и об этой истории написали СМИ, разгорелся скандал.

Напомним, визит премьер-министра Израиля в Киев, первый за 20 лет, состоялся 19 августа. С участием Сары Нетаньяху сначала произошел инцидент на борту самолета, когда пилот не поприветствовал делегацию должным образом, а затем – когда супруга израильского политика выбросила кусок предложенного ей каравая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал визит в Киев историческим. Он оправдал поведение жены и обратил внимание, что она даже оделась в соответствии с национальными цветами Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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