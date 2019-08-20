РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США

СЕГОДНЯ 19:11 2019-08-20T19:35:27+03:00

В мае этого года российские поставки обеспечили 5,7% всего нефтяного импорта Штатов

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Россия обошла Венесуэлу по поставкам нефтяных продуктов в США.

Сообщается, что в мае этого года российские поставки обеспечили 5,7% всего нефтяного импорта в Штатах. Сообщается, что на фоне санкций Штатов против Венесуэлы РФ увеличила поставки нефти и нефтепродуктов в Америку до максимума с 2013 года.

При этом поставки нефти из Венесуэлы в Штаты за тот же период упали примерно в 2,5 раза год к году, а в мае текущего года практически обнулились.

В итоге, РФс марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в Штатах и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков, пишет "РБК".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что США в июле этого года ввели новые санкции против Венесуэлы. Под удар попало Главное управление военной контрразведки страны. Ранее американское ведомство ввело санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы,

ИСТОЧНИК KP.RU