2019-07-11T17:47:33+03:00
В мире

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Под удар попало Главное управление военной контрразведки страны
Григорий ЛЕОРДА
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Минфин США ввел новые санкции против Венесуэлы.Минфин США ввел новые санкции против Венесуэлы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты Америки ввели новые санкции против Венесуэлы. Под них попало Главное управление военной контрразведки страны.

"Следующая организация была внесена в список лиц особой категории [попадающей под санкции] управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC): Главное управление военной контрразведки", - сообщает Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США.

Ранее американское ведомство ввело санкции против министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, а также в отношении судьи Кэрола Падилья.

Санкции США против Венесуэлы действуют с 2015 года. С тех пор они лишь ужесточались. Одна из мер: ограничения в отношении работающих с Венесуэлой нефтяных компаний. В санкционный список попали 34 венесуэльских танкера компании PDVSA, а также Ballito Bay Shipping Incorporated, и ProPer In Management Incorporated.

ИСТОЧНИК KP.RU

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