2019-08-20T19:39:13+03:00
Общество

Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

Самые бюджетные квартиры в аренду в Бирюлево –берут около 30,5 тысяч рублей
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самые дорогие квартиры в Москве можно снять за 128 тысяч рублей, а самые дешевые – за 30,5 тысяч. Такие цифры приводят в исследовании эксперты рынка недвижимости. Рейтинг опубликовала «Лента». На одном конце списка Бирюлево и Капотня – районы с самым доступным для квартирантов жильем. Элитные квартиры, стоимостью 120-128 тысяч рублей в месяц, находятся в Хамовниках, на Арбате и в Тверском районе.

За пределами МКАД квартиру можно снять за 26,5 тысяч рублей.

- Одни из самых дешевых арендных площадей расположены в Косино-Ухтомском и Восточном районах - около 30 тысяч рублей в месяц, Внуково - около 31 тысячи рублей и Некрасовке -чуть больше 32 тысяч, -сообщают исследователи.

Учитывая стоимость самых дорогих и самых дешевых квартир, в среднем аренда жилья в Москве составляет 50590 рублей в месяц. Это, кстати, почти на 6 процентов больше, чем было год назад.

В этом году, напомним, депутаты одобрили законопроект о запрете хостелов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дональд Трамп стал дедушкой в десятый раз
МВД: свыше 120 тыс. школ в России оснащены уголками дорожного движения
Звезда «Аббатства Даунтон» Дэн Стивенс сыграет в фильме про «Евровидение» Сергея Лазарева
В МВД рассказали, какие нарушения выявляют перед началом учебного года
Скворцова заявила, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медперсонала
МВД приступило к профилактическим работам перед началом учебного года
В Рио-де-Жанейро неизвестный с «игрушечным» пистолетом захватил автобус с 37 пассажирами
РФ обошла Венесуэлу по поставкам нефти в США
Арестованный чиновник Александр Шестун госпитализирован с ревматоидной болезнью сердца
СМИ: В Греции разбился вертолет, на борту которого могли быть двое россиян
Жена Нетаньяху не получила инструкций, что делать с караваем
В Москве 8-месячную девочку госпитализировали в реанимацию с отравлением каннабисом