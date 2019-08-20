Названы районы Москвы с самыми дешевыми съемными квартирами

СЕГОДНЯ 19:39 2019-08-20T19:39:13+03:00

Самые бюджетные квартиры в аренду в Бирюлево –берут около 30,5 тысяч рублей

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Самые дорогие квартиры в Москве можно снять за 128 тысяч рублей, а самые дешевые – за 30,5 тысяч. Такие цифры приводят в исследовании эксперты рынка недвижимости. Рейтинг опубликовала «Лента». На одном конце списка Бирюлево и Капотня – районы с самым доступным для квартирантов жильем. Элитные квартиры, стоимостью 120-128 тысяч рублей в месяц, находятся в Хамовниках, на Арбате и в Тверском районе.

За пределами МКАД квартиру можно снять за 26,5 тысяч рублей.

- Одни из самых дешевых арендных площадей расположены в Косино-Ухтомском и Восточном районах - около 30 тысяч рублей в месяц, Внуково - около 31 тысячи рублей и Некрасовке -чуть больше 32 тысяч, -сообщают исследователи.

Учитывая стоимость самых дорогих и самых дешевых квартир, в среднем аренда жилья в Москве составляет 50590 рублей в месяц. Это, кстати, почти на 6 процентов больше, чем было год назад.

В этом году, напомним, депутаты одобрили законопроект о запрете хостелов.

ИСТОЧНИК KP.RU