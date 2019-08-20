СЕГОДНЯ 19:43 2019-08-20T20:00:58+03:00

Скворцова заявила, что в России не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч медперсонала Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

При этом министр здравоохранения отметила, что на сегодняшний день продолжительность жизни в России составляет 73,7 года

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Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что дефицит врачей в системе первичной медико-санитарной помощи в России составляет 25 тыс. специалистов, а среднего персонала - 130 тыс. медработников.

При этом она подчеркнула, что на данный момент не удается добиться существенного изменения ситуации с дефицитом среднего медицинского персонала.

- Что касается среднего персонала - в системе работают более 545 тыс. человек, и здесь пока нам не удалось достигнуть роста среднего медицинского персонала, - добавила Скворцова, сообщает "ТАСС".

Министр здравоохранения отметила, что развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из восьми федеральных проектов. Скворцова сообщила. что они входят нацпроект "Здравоохранение". Основной целью данного проекта, по словам министра, является обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.

Скворцова также сообщила, что продолжительность жизни в России составила 73,7 года. Этот показатель увеличился на 0,7 года за полгода. У женщин это уже 78,5 лет.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин озвучил главные проблемы здравоохранения РФ. Президент также отметил то, что "пациенты справедливо жалуются на плохие условия и очереди к врачам-специалистам".

ИСТОЧНИК KP.RU