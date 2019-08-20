2019-08-20T21:21:18+03:00
В мире

Трамп назначит послом США в России Джона Салливана

Об этом сообщили американские СМИ
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Трамп назначит послом США в России Джона СалливанаТрамп назначит послом США в России Джона СалливанаФото: REUTERS
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В американских СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп назначит новым послом в России первого заместителя госсекретаря Майкла Помпео Джона Салливана.

Отмечается, что эту информацию подтвердил источник в администрации.

При этом Джону Салливану нужно будет получить одобрение со стороны американских законодателей. Газета The New York Times отмечает, что у будущего посла есть "небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой".

Отмечается, что Салливан ранее принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп прокомментировал взрыв реактивного двигателя под Архангельском. По его словам, у США «есть аналогичные, хотя и более продвинутые, технологии», и американцы извлекли из ЧП в России урок. Об этом он написал в своем Twitter.

ИСТОЧНИК KP.RU

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