Трамп выступил за возвращение России в G8

СЕГОДНЯ 22:16 2019-08-20T22:30:35+03:00

Президент США заявил, что это было бы "целесообразным решением"

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Американский лидер Дональд Трамп считает целесообразным возвращение к формату G8 с участием России.

Об этом глава Штатов заявил журналистам в Вашингтоне во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

- Я думаю, было бы гораздо более целесообразно, если бы Россия была в [G8], - заявил Дональд Трамп, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский президент Дональд Трамп планирует назначить послом США в России Джона Салливана, первого заместителя госсекретаря президента, Майка Помпео. Эту информацию подтвердил источник в администрации. Американские СМИ отмечает, что у будущего посла есть "небольшой опыт дипломатического взаимодействия с Москвой". По информации изданий, Джон Салливан ранее принимал участие в российско-американских консультациях по стратегической стабильности.

ИСТОЧНИК KP.RU