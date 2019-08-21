2019-08-21T10:59:36+03:00
В мире

В Копенгагене назвали неожиданным отказ Трампа от встречи с премьер-министром Дании

Многие политики королевства рассматривают решение американского лидера как недипломатичный жест
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Копенгагене назвали неожиданным отказ Трампа от встречи премьер-министром ДанииВ Копенгагене назвали неожиданным отказ Трампа от встречи премьер-министром ДанииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Представитель датского королевского дома Лине Баллебю сообщила, что для Копенгагена стало неожиданным решение президента США Дональда Трампа отменить свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отказа королевства обсуждать продажу Гренландии.

«Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу», - заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю.

Как сообщает Датское радио, многие политики Дании восприняли такой поступок главы Белого дома как не дипломатичный жест.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Дании заявила, что американскому лидеру Гренландию никто не продаст. В свою очередь Трамп сообщил, что отказывается от встречи с Метте Фредериксен из-за отказа обсуждать продажу острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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