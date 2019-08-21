В Копенгагене назвали неожиданным отказ Трампа от встречи с премьер-министром Дании
Представитель датского королевского дома Лине Баллебю сообщила, что для Копенгагена стало неожиданным решение президента США Дональда Трампа отменить свою встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за отказа королевства обсуждать продажу Гренландии.
«Это было неожиданно. Больше нам пока нечего сказать по этому вопросу», - заявила официальный представитель королевского дома Лене Баллебю.
Как сообщает Датское радио, многие политики Дании восприняли такой поступок главы Белого дома как не дипломатичный жест.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что премьер Дании заявила, что американскому лидеру Гренландию никто не продаст. В свою очередь Трамп сообщил, что отказывается от встречи с Метте Фредериксен из-за отказа обсуждать продажу острова.
ИСТОЧНИК KP.RU