2019-08-21T11:40:45+03:00
Звезды

«Черный квадрат» больше не покинет Москву

Об этом рассказала генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова
Ася РОМАНЧУК
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"Черный квадрат" Малевича теперь будет все время находиться в России"Черный квадрат" Малевича теперь будет все время находиться в РоссииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Знаменитый «Черный квадрат» Малевича больше никогда не покинет Россию и Москву. Он будет находиться в Государственной Третьяковской галерее, об этом заявила генеральный директор ГТГ Зельфира Трегулова.

В последний раз работа Казимира Малевича покидала столицу в 2003 году, тогда она была представлена на «Супрематизм Малевича» в Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.

- Мы решили больше не «отпускать» полотно. Дело не в его сохранности, оно в хорошем состоянии и может перемещаться. Это одно из важнейших произведений мирового искусства, - комментирует «Известиям» Трегулова.

Сейчас в Третьяковке можно увидеть сразу два «Черных квадрата», что стало настоящим удивлением для публики.

В постоянной экспозиции была представлена одна картина, написанная в 1915 году. Вторая появилась позже, в 1928 году. Кстати, существует еще два аналогичных произведения, они хранятся в Эрмитаже и Русском музее.

- Теперь большую часть времени две работы будут представлены вместе. Но возможны перемещения внутри здания, участие более поздней работы во внешних выставках. Сейчас есть уникальная возможность постоять перед двумя «Черными квадратами», сравнить, подумать, проанализировать свои ощущения. Это действительно особое чувство, - резюмирует руководитель Третьяковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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