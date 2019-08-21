США планируют создать космические ядерные системы

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-21T11:44:43+03:00

В Белом доме заявили, что новые аппараты помогут закрепить лидерство Вашингтона в космосе

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Соединённые Штаты займутся разработкой специальной космической ядерной системы для исследования космического пространства. Об этом говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа, опубликованном Белым домом.

«Способность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и лидерства США в космосе», - говорится в документе.

В меморандуме отмечается, что для запуска подобных аппаратов федеральное правительство Соединенных Штатов должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности с учетом всех факторов риска, а также необходимо обязательное разрешения на запуск американского президента.

Напомним, что в октябре прошлого года в России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Лётные испытания совместный проект группы предприятий входящих в состав «Роскосмоса» и «Росатома» планируется провести в 2020-ые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU