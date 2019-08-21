2019-08-21T11:44:43+03:00
Политика

США планируют создать космические ядерные системы

В Белом доме заявили, что новые аппараты помогут закрепить лидерство Вашингтона в космосе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
США планируют создать космические ядерные системыСША планируют создать космические ядерные системыФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Соединённые Штаты займутся разработкой специальной космической ядерной системы для исследования космического пространства. Об этом говорится в меморандуме президента США Дональда Трампа, опубликованном Белым домом.

«Способность безопасно и устойчиво использовать космические ядерные системы жизненно важна для поддержания и развития доминирующего положения и лидерства США в космосе», - говорится в документе.

В меморандуме отмечается, что для запуска подобных аппаратов федеральное правительство Соединенных Штатов должно обеспечить строгие процессы анализа безопасности с учетом всех факторов риска, а также необходимо обязательное разрешения на запуск американского президента.

Напомним, что в октябре прошлого года в России успешно прошли наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки (ЯЭДУ) мегаваттного класса. Лётные испытания совместный проект группы предприятий входящих в состав «Роскосмоса» и «Росатома» планируется провести в 2020-ые годы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений
Сенатор Ольга Тимофеева назвала «очередной ловушкой» приглашение РФ на G7
Украинская певица обвинила Ольгу Бузову в воровстве идеи клипа
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Человек-паук покидает киновселенную Marvel из-за разборок Disney и Sony
Президент Мозамбика назвал русских «нацией победителей»
«Черный квадрат» больше не покинет Москву
Суд Киева обязал возбудить уголовное дело против Порошенко и Климкина
ВЦИОМ: 82 процента россиян не любят фотографироваться
Банки попросили Силуанова разобраться с блокировкой счетов по требованию налоговой
Барселона заказала футболки с фамилией Неймара
В Копенгагене назвали неожиданным отказ Трампа от встречи с премьер-министром Дании
У Президента Уругвая обнаружен рак легкого
Почти 9 млн человек могут получить статус проблемных клиентов до конца сентября
Стивен Бэнг отказался от должности посла США в России
Россияне смогут переводить деньги за границу по номеру телефона через Mastercard
Опера Лос-Анджелеса начала срочное расследование обвинений Доминго в домогательствах
Снова в школу: россияне стали меньше тратить на учебники
Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами