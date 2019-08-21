2019-08-21T12:22:37+03:00
В мире

Китай выразил США протест из-за продажи Тайваню вооружений

Пекин намерен ввести санкции против американских компаний, причастных к поставкам истребителей китайскому острову
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пекин намерен ввести санкции против американских компаний, причастных к поставкам истребителей китайскому островуПекин намерен ввести санкции против американских компаний, причастных к поставкам истребителей китайскому островуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Власти Китая выразили протест Соединённым Штатам в связи с одобрением продажи истребителей F-16V китайскому острову Тайвань, и намерены ввести санкции в отношении причастным к поставкам американских компаний. Об этом сообщил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Мы выражаем по этому поводу решительный протест и уже сделали Соединенным Штатам серьезное представление», - заявил представитель внешнеполитического ведомства Китая, подчеркнув, что такие действия Вашингтона нарушают суверенитет Пекина и идут вразрез с национальными интересами КНР.

Во вторник, 20 августа, в Соединённых Штатах сообщили о решении Конгресса поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование на сумму 8 миллиарда долларов.

Напомним, еще в июле Китай жестко отреагировал на планы Пентагона продать Тайваню вооружения на 2,2 миллиарда долларов. Пекин предостерег Вашингтон от вмешательства в дела Тайваня и потребовал прекратить любые официальные и военные контакты с китайским островом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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