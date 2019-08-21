Российские женщины мечтают о путешествиях и деньгах

СЕГОДНЯ 13:22 2019-08-21T13:22:14+03:00

Но каждая пятая получает меньше 30 тысяч рублей

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Портал Леди Mail провел опрос и выяснил, чего не хватает для счастья российским женщинам.

Как показало исследование, большинство россиянок мечтает о путешествиях. Они бы сделали счастливой каждую третью девушку. Еще 32 процентам женщин категорических не хватает финансов.

На третьем месте оказалось здоровье. Его хотели бы улучшить 22% респонденток, а 28% больше беспокоятся о здоровье своих близких. Как это ни странно, но желание создать семью или родить ребенка не вошло даже в топ-5 самых популярных ответов.

Немало россиянок (22%) мечтают и о хорошо оплачиваемой работе. 15% из них уверены, что они достойны зарплаты, как минимум, в 100 тысяч рублей. При этом, 12% опрошенных хватает и 50 тысяч. Однако желания далеко не всегда совпадают с возможностями. И каждая пятая девушка призналась, что её зарплата меньше 30 тысяч рублей.

Чего не хватает россиянкам для счастья:

1.Путешествия

2.Финансы

3.Здоровье

4.Здоровье близких

5.Хорошо оплачиваемая работа

ИСТОЧНИК KP.RU