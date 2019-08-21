В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник
В США два анонимных источника подтвердили информацию о том, что во вторник, 20 августа, над Йеменом был сбит американский разведывательный беспилотник.
Ранее телеканал "Аль-Масира"сообщил, что силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.
Также подчеркивалось, что сбитый американский БПЛА имел следующие характеристики: MQ-9 длиной 11 метров и размах крыльев в 20 метров. Беспилотник способен подниматься на высоту до 15 км и имеет при себе ракеты "воздух – земля".
Подобные американские беспилотники часто используются для нанесения ударов по Йемену для уничтожения подозреваемых в терроризме, сообщили два анонимных источника агентству Reuters.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года в Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотнике. БПЛА был поражен в провинции Хормозган на юге страны.
ИСТОЧНИК KP.RU