СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-21T15:51:14+03:00

В США подтвердили, что над Йеменом сбили американский разведывательный беспилотник Фото: REUTERS

По сообщениям двух анонимных источников, БПЛА был сбит накануне в провинции Дамар

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В США два анонимных источника подтвердили информацию о том, что во вторник, 20 августа, над Йеменом был сбит американский разведывательный беспилотник.

Ранее телеканал "Аль-Масира"сообщил, что силы ПВО сбили ракетой американский многоцелевой беспилотник MQ-9 над провинцией Дамар в центральной части страны.

Также подчеркивалось, что сбитый американский БПЛА имел следующие характеристики: MQ-9 длиной 11 метров и размах крыльев в 20 метров. Беспилотник способен подниматься на высоту до 15 км и имеет при себе ракеты "воздух – земля".

Подобные американские беспилотники часто используются для нанесения ударов по Йемену для уничтожения подозреваемых в терроризме, сообщили два анонимных источника агентству Reuters.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июне этого года в Иране заявили о сбитом разведывательном американском беспилотнике. БПЛА был поражен в провинции Хормозган на юге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU