Более половины российских работодателей отпускают заболевших сотрудников без медсправки

СЕГОДНЯ 16:56 2019-08-21T16:56:31+03:00

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Российский IT-сервис Superjob в ходе исследования выяснил, что больше половины российских компаний (64%) позволяют служащим пропускать работу без оформления листка нетрудоспособности. В опросе, проведенном сервисом по поиску работы, участвовали 1600 работников отечественных компаний старше 18 лет по всей стране в этом месяце.

Также результаты опроса показали, что сотрудники выходят на работу с признаками заболевания в три раза чаще, чем позволяют себе пропустить работу по болезни неофициально. Примерно треть компаний (31%) позволяют работникам отлежаться в течение двух-четырех дней, а 27% отпускают без больничного на один рабочий день.

С 1 июля 2017 года Россия перешла на электронные больничные. В прошлом месяце сайт kp.ru развенчал главные мифы о виртуальных бюллетенях.

ИСТОЧНИК KP.RU