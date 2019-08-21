2019-08-21T19:00:16+03:00
Политика

Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русском

Саули Ниинисте заявил, что рад новой встрече с российским лидером
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Президент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русскомПрезидент Финляндии в начале переговоров поприветствовал Путина фразой на русскомФото: REUTERS
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Глава Финляндии Саули Ниинисте поприветствовал на русском языке российского лидера Владимира Путина в начале переговоров в Президентском дворце.

Финский политик отметил, что рад новой встрече с президентом РФ.

Ниинисте подчеркнул, что Финляндия внимательно следила за переговорами президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона, которые были позитивными.

- Насколько нам понятно, визит был успешным. А в настоящее время нам очень нужны именно успешные визиты, - подытожил финский политик, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин обсудит во время деловой встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте совместное сотрудничество в Арктическом регионе. А также ряд актуальных вопросов международной и региональной повестки дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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