2019-08-21T21:19:29+03:00
В мире

Джонсон и Меркель прокомментировали возможность возвращения РФ в "Большую восьмерку"

Канцлер Германии заявила, что Россию отстранили от формата G8 по «определённым причинам»
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Джонсон и Меркель прокомментировали возможность возвращения РФ в "Большую восьмерку"Джонсон и Меркель прокомментировали возможность возвращения РФ в "Большую восьмерку"Фото: REUTERS
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Премьер-министр Британии Борис Джонсон и канцлер Германии Ангела Меркель оценили возможность возвращения РФ в формат G8.

Немецкий политик заявила, что Россию отстранили от формата "Большой восьмерки" по «определённым причинам». Меркель также отметила, что есть «лёгкое движение в реализации минского процесса» по Донбассу.

- По состоянию на сегодняшний день должна сказать, что мы продвинулись ещё не так далеко, чтобы я могла бы сказать, что тех самых причин, датированных 2014 годом, больше нет, - прокомментировала Меркель.

При этом британский премьер что причины возвращения РФ в "восьмерку" "предстоит найти". По его словам, Великобритания еще учитывает инцидент со Скрипалями, а также "продолжающуюся нестабильность, военные действия на Украине", пишет "ТАСС".

- Я должен сказать, что я полностью согласен с канцлером Меркель и считаю, что доводы в пользу возвращения России в G7 ещё только предстоит найти, - заключил Джонсон.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и французский президент Эммануэль Макрон заявили, что хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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