Захарова ответила Зеленскому на предложение вернуть Крым ради участия России в «большой восьмерке»

СЕГОДНЯ 09:48 2019-08-22T09:48:41+03:00

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала делать заявления не в соцсетях, а в реальности

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Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook пост об «условиях», при которых, по его мнению, Россия может вернуться в состав «большой восьмерки». Таких «условий» несколько: прекращение конфликта на Донбассе и «возвращение» Крыма, который украинский лидер считает оккупированным.

На заявление Зеленского ответила Официальный представитель МИД России Мария Захарова:

- Россия ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности.

Она задалась вопросом, что подразумевает президент Украины под «высокой дипломатией», о которой написал в Facebook.

- Наивысшей из международных площадок является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики, - добавила Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU