Захарова ответила Зеленскому на предложение вернуть Крым ради участия России в «большой восьмерке»
Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на странице в Facebook пост об «условиях», при которых, по его мнению, Россия может вернуться в состав «большой восьмерки». Таких «условий» несколько: прекращение конфликта на Донбассе и «возвращение» Крыма, который украинский лидер считает оккупированным.
На заявление Зеленского ответила Официальный представитель МИД России Мария Захарова:
- Россия ждет от президента Украины Владимира Зеленского сигналов не в социальных сетях, а в реальности.
Она задалась вопросом, что подразумевает президент Украины под «высокой дипломатией», о которой написал в Facebook.
- Наивысшей из международных площадок является Совбез ООН, где Россия участвует в формировании повестки и реализации мировой политики, - добавила Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU