В Госдуме предложили снизить налог для многодетных матерей с 13 до 4 процентов

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-22T10:08:29+03:00

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Подоходный налог для многодетных матерей предложили сократить. Депутат Госдумы Виктор Зубарев считает, что из зарплат этой категории женщин нужно «вычитать» не 13 процентов налога, как у всех, а всего 4.

Обращение уже направлено в адрес министра финансов Антона Силуанова, как сообщает RT. Предложение появилось в связи с национальными проектами, цель которых в том числе стабилизация демографической ситуации и помощь семьям с детьми.

- На начальном этапе в случае поддержки настоящей инициативы предлагаю рассмотреть введение льготного налогового режима для одиноких многодетных матерей, находящихся в трудной жизненной ситуации и лишённых выплат по потере кормильца, - сказано в обращении Зубарева к министру финансов.

Льготный режим предложено внедрять в качестве пилотного проекта в шести регионах страны: Хакасии, Забайкальском крае, Туве, Еврейской автономной области, Республике Алтай и Курганской области.

Напомним, в послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин призвал снизить налоговую нагрузку на многодетные семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU