Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС

СЕГОДНЯ 10:20 2019-08-22T10:20:29+03:00

Ранее две ракеты были выпущены по израильской территории

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В ночь на 22 августа истребители армии обороны Израиля дважды нанесли авиаудары по военным целям исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск второй ракеты по израильской территории со стороны Палестины ранее в тот же день.

«Некоторое время назад истребители армии Израиля поразили в ответ ряд дополнительных военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа», - говориться в сообщении, распространенном израильскими военными.

«Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать любым попыткам причинить вред гражданскому населению Израиля и считает движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и за его пределами», — цитирует The Times of Israel заявление пресс-службы армии обороны Израиля.

Напомним, накануне, 17 августа, Армии обороны Израиля обстреляла группу из нескольких палестинцев на границе с сектором Газа. Израильские военные утверждают, что это были «вооруженных подозреваемых».

ИСТОЧНИК KP.RU