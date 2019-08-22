2019-08-22T10:20:29+03:00
В мире

Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАС

Ранее две ракеты были выпущены по израильской территории
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Истребители Израиля дважды поразили цели ХАМАСИстребители Израиля дважды поразили цели ХАМАСФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В ночь на 22 августа истребители армии обороны Израиля дважды нанесли авиаудары по военным целям исламистского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск второй ракеты по израильской территории со стороны Палестины ранее в тот же день.

«Некоторое время назад истребители армии Израиля поразили в ответ ряд дополнительных военных целей ХАМАС в северной части сектора Газа», - говориться в сообщении, распространенном израильскими военными.

«Армия обороны Израиля будет и впредь противодействовать любым попыткам причинить вред гражданскому населению Израиля и считает движение ХАМАС ответственным за события, происходящие в секторе Газа и за его пределами», — цитирует The Times of Israel заявление пресс-службы армии обороны Израиля.

Напомним, накануне, 17 августа, Армии обороны Израиля обстреляла группу из нескольких палестинцев на границе с сектором Газа. Израильские военные утверждают, что это были «вооруженных подозреваемых».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стали известны имена осужденных Украиной россиян, которых готовят к обмену
Эксперты назвали самые популярные треки среди российских регионов
Мошенники обманули армянского певца Марта Бабаяна почти на 3 млн рублей
Иран представил зенитно-ракетную систему собственного производства
Помпео обсудил Гренландию с главой МИД Дании
В Госдуме предложили снизить налог для многодетных матерей с 13 до 4 процентов
"Похороны" санкций против РФ: Киев недоволен встречей Путина и Макрона
Захарова ответила Зеленскому на предложение вернуть Крым ради участия России в «большой восьмерке»
Минфин против повышения возраста покупки спиртного до 21 года
В Калифорнии упал и загорелся самолет с пассажирами на борту
ЦБ может получить права блокировать сайты пирамид и мошеннических организаций
Скончался известный ученый-сейсмолог Сергей Федотов
Украинский журналист призвал полностью разорвать отношения с Россией
Суд над экстрадированным в США Никулиным начнется в марте 2020 года
Польский ресторатор оскорбил украинцев
В Подмосковье опрокинулся автобус, пострадали восемь человек
Составлен список компьютерных игр для внесения в школьную программу
Вышла 19-ая серия мультфильма "Возвращение в Простоквашино"
Корабль "Союз" с роботом "Федором" отправился на МКС
В США мужчина, потерявшийся в лесу, пять дней выживал на сверчках, ягоде и воде из ручья
США озвучили сроки создания гиперзвуковых ракет
В Британии снимут документальный фильм о Путине
США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
В Калифорнии после неудачного взлета загорелся легкомоторный самолет