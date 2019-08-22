2019-08-22T12:29:35+03:00
Звезды

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию, что артистка перенесла сердечный приступ

Она назвала эту информацию "шумом желтой прессы"
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Лидия Федосеева-ШукшинаЛидия Федосеева-ШукшинаФото: Анатолий МЕЛИХОВ
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Некоторое время назад актриса Лидия Федосеева-Шукшина улетела на отдых в Болгарию. После этого в СМИ появилась информация о том, что на курорте артистке внезапно стало плохо. Но из-за отсутствия медицинского полиса её даже не смогли положить в больницу. Некоторые издания также сообщили о том, что Федосеева-Шукшина перенесла сердечный приступ. Однако эту информацию опровергла дочь известной актрисы Мария Шукшина.

- Поскольку поднялся очередной шум в желтой прессе, и мне бесконечно звонят журналисты, хочу разом всех успокоить: никакого сердечного приступа не было, мама в порядке, - написала девушка в своем Instagtam.

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Дочь Федосеевой-Шукшиной опровергла информацию о сердечном приступе у матери
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В июне Лидия Федосеева-Шукшина уже лежала в больнице. Тогда ее экстренно госпитализировали в связи с внезапным приступом астмы. А три недели до этого актриса страдала повышенным давлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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