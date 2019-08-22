2019-08-22T13:28:28+03:00
Политика

Туск позвонит Зеленскому перед первой сессией G7

Глава Европейского совета намерен обсудить с украинским лидером отношения России и Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дональд ТускДональд ТускФото: REUTERS
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Перед первой сессией G7 в Биаррице с 24 по 26 августа глава Европейского совета Дональд Туск проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудит вопрос отношений Москвы и Киева.

«Председатель Туск проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским в преддверии саммита G7 в контексте предстоящего там обсуждения отношений с Украиной и Россией», - сообщил европейский дипломат в Брюсселе.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон договорились на встречи G7 в Биаррице обсудить вопрос возвращения России в G8. Однако лидер Франции отметил, что главным условием восстановления «восьмерки» остаётся вопрос с Украиной. Позже Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину вернуть Крым, чтобы попасть в «Большую восьмерку».

ИСТОЧНИК KP.RU

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