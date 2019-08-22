Официальный курс евро на 23 августа 2019 опустился до 72,8 рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-08-22T13:45:39+03:00

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Центральный банк России установил официальный курс доллара и евро на пятницу, 23 августа. По данным регулятора, европейская валюта потеряла в цене 66,77 копейки и составила 72,83 рубля.

Доллар также ослабился по отношению к рублю. Курс американской валюты уменьшился на 64,34 копейки и достиг отметки в 65,62 рубля.

Исходя из этого, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) уменьшилась на 65,44 копейки и составила 68,8648 рубля.

Напомним, на прошлой неделе курс евро поднялся до 74,16 рубля. Последний раз европейская валюта стоила больше 74 рублей только в начале апреля. Курс доллара также повысился. Он составил 66,48 рубля впервые с мая этого года. По данным экспертов, это связано со снижением цен на нефть.

ИСТОЧНИК KP.RU