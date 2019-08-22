2019-08-22T17:50:40+03:00
Политика

В Кремле подтвердили, что Макрон и Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на Украине

Лидеры России и Франции также обсуждали проблему урегулирования на юго-востоке Украины
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Кремле подтвердили, что Макрон и Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на УкраинеВ Кремле подтвердили, что Макрон и Путин обсуждали обмен удерживаемых в России и на УкраинеФото: REUTERS
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В ходе переговоров президенты России и Франции, Владимир Путина и Эммануэль Макрон, обсуждали проблему урегулирования на юго-востоке Украины, а также вопрос обмена людьми, которых удерживают в России и на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», - сказал представитель Кремля, отметив, что какие-то определенные персоналии не обсуждались.

Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что россияне Максим Одинцов, Александр Баранов и Евгений Мефедов проходят юридическую процедуру оформления обмена, который должен состояться в ближайшее время. Их адвокат Валентин Рыбин сообщил, что в пунктах сбора находятся другие граждане России. Фамилии он не уточнил, но выразил надежду, что все они и скоро будут отправлены на обмен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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