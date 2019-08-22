2019-08-22T20:05:06+03:00
Политика

Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцелью

Пресс-секретарь президента напомнил о позиции Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых форматах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Песков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцельюПесков заявил, что возвращение РФ в "большую восьмерку" не является самоцельюФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном возвращении к формату "большой восьмерки" и участию в нем РФ.

Песков напомнил о позиции российского лидера Владимира Путина, который подчеркивал, что Россия не отказывается от участия в любых форматах.

- Вместе с тем, возвращение для России в "семерку", в бывшую "восьмерку", не является самоцелью, - заявил пресс-секретарь президента РФ.

Песков также отметил, что Россия считает "не совсем эффективным" говорить о глобальных мировых проблемах без участия Китая, Индии и других государств. По этим причинам другие форматы, по словам Пескова, к примеру G20, выглядят предпочтительнее, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что американский лидер Дональд Трамп и французский глава Эммануэль Макрон заявили, что хотят позвать Россию обратно в "большую восьмерку".

ИСТОЧНИК KP.RU

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