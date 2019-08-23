Россия сомневается в сохранении СНВ-3 после распада ДРСМД

СЕГОДНЯ 01:36 2019-08-23T01:36:50+03:00

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Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений находится в зоне риска после развала ДРСМД. Дипломат отметил, что США неоднократно намекали о своей незаинтересованности в нем.

- Договор истекает в феврале 2021 года и тоже находится в зоне риска. Ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы, - сказал Полянский.

Напомним, что договор о СНВ Москва и Вашингтон подписали в 2010 году. Он рассчитан на десять лет, но его можно продлить не больше, чем на пять лет. Америка уже высказывалась на этот счет. В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России». При этом, именно США в феврале прекратили выполнять свои обязательства по ДРСМД и начали процесс выхода из соглашения. Причиной якобы стала новая российская ракета 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU