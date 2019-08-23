2019-08-23T07:53:54+03:00
Политика

В 2020 году ВМФ РФ получат шесть подлодок впервые за 28 лет

В распоряжение российского флота поступят сразу четыре атомные подводные лодки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В 2020 году ВМФ РФ получат шесть подлодок впервые за 28 летВ 2020 году ВМФ РФ получат шесть подлодок впервые за 28 летФото: Пауль ГУРИН
Изменить размер текста:

Впервые за 28 лет, в 2020 в распоряжение Военно-морского флота России поступят сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск".», - передает ТАСС слова источника в ВПК России.

Кроме того, судостроитель сдаст головную субмарину проекта 885М «Казань», а также атомную подлодку спецназначения проекта 09852 «Белгород».

В свою очередь компания «Адмиралтейские верфи» сдаст две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину «Кронштадт» проекта 677.

Напомним, в марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в распоряжение ВМФ РФ до конца 2019 года поступят две атомные подводные лодки. Также будут отремонтированы одиннадцать уже имеющихся в распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минобороны сообщило о разведактивности у границ с Россией
«Пародия на холодную войну»: Ле Пен прокомментировала позицию ЕС по возвращению России в G8
В Британии береговая охрана спасла около 50 беженцев, переплывших Ла-Манш
В США после аварийной посадки самолета семь человек были госпитализированы
В Алжире из-за давки на концерте популярного рэпера погибли пять человек
В России побит рекорд по количеству долгожителей
Минобороны рассекретило документы об освобождении Кишинева
США отозвали предложение Турции о продаже Patriot
Россиян предупредили о риске эпидемии смертельных лихорадок
Операционная система Андроид впервые за пять лет сменила логотип
Во Франции хирурга заподозрили в изнасиловании больше 200 детей
В США заподозрили Россию в нарушении Договора по открытому небу в 2018 году
Няня года: в Новой Зеландии спикер парламента прямо на заседании нянчит ребенка
Россия сомневается в сохранении СНВ-3 после распада ДРСМД