СЕГОДНЯ 07:53 2019-08-23T07:53:54+03:00

В 2020 году ВМФ РФ получат шесть подлодок впервые за 28 лет Фото: Пауль ГУРИН

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Впервые за 28 лет, в 2020 в распоряжение Военно-морского флота России поступят сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом сообщили в оборонно-промышленном комплексе РФ.

«Согласно контрактам, "Севмаш" в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А "Князь Олег" и первую серийную проекта 885М "Новосибирск".», - передает ТАСС слова источника в ВПК России.

Кроме того, судостроитель сдаст головную субмарину проекта 885М «Казань», а также атомную подлодку спецназначения проекта 09852 «Белгород».

В свою очередь компания «Адмиралтейские верфи» сдаст две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину «Кронштадт» проекта 677.

Напомним, в марте министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в распоряжение ВМФ РФ до конца 2019 года поступят две атомные подводные лодки. Также будут отремонтированы одиннадцать уже имеющихся в распоряжении.

ИСТОЧНИК KP.RU