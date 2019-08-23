Сирийская армия освободила от террористов север провинции Хама

СЕГОДНЯ 19:00 2019-08-23T19:16:05+03:00

Было объявлено о намерении продолжить продвижение войск до освобождения всей территории страны

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Генштаб сирийских вооруженных сил заявили об освобождении города Хан-Шейхун и севера провинции Хама.

Также было объявлено о намерении продолжить продвижение войск до освобождения всей территории страны.

- После интенсивных ударов в течение предыдущих дней наши смелые военные смогли очистить деревни: Хан-Шейхун, Мурик, Латамина, Телль-Сайад, Латмин, Кафр-Зейта, Лахая, - сказано в заявлении генштаба, сообщает гостелеканал Ikhbariya.

Вышеперечисленные территории были объявлены свободными от террористов. Сообщается, что боевики понесли значительный ущерб в живой силе и в технике.

- Армия намерена очистить всю территорию Сирии от грязи террористов и их покровителей, - подчеркивается в заявлении.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в мае этого года армия Сирии уничтожила ракетные установки террористов в провинции Хама. Сирийские военные вели подготовку к возможным новым атакам боевиков.

ИСТОЧНИК KP.RU