Объявлена дата первого полета «Союза-2.1а» с экипажем

СЕГОДНЯ 20:16 2019-08-23T20:20:43+03:00

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В Научно-производственном объединении автоматики заявили, что ракета «Союз-2.1а» готова к первому пилотируемому запуску с экипажем на борту. «Союз-2.1а» - ракета-носитель для запусков космических аппаратов разного типа, включая корабли и спутников военного назначения.

- Запуск ракеты в четверг с кораблем «Союз МС-14» с антропоморфным роботом Федором можно считать завершающими испытаниями. Носитель такого типа впервые использовался для запуска пилотируемого корабля. Люди полетят в марте 2020 года, - сообщил в Уральском пресс-центре ТАСС генеральный директор НПО автоматики Андрей Мисюра.

Полет с Байконура к МКС займет двое суток. Сближение с модулем «Поиск» российского сегмента МКС и стыковка в автоматическом режиме запланированы на 8:31 по московскому времени 24 августа 2019 года.

Кстати, наш Федор считается одним из лучших роботов в мире. Он способен пилить деревяшки, забивать гвозди и работать автогеном. На орбите «Федя» пробудет 17 суток. 6 сентября он уже покинет МКС, чтобы приземлиться в Казахстане.

Пуск РН Союз-2.1а с ТПК "Союз МС-14".

ИСТОЧНИК KP.RU