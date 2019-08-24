Иван Охлобыстин заявил, что считает женщин «слабее умом», чем мужчины

СЕГОДНЯ 01:20 2019-08-24T01:03:48+03:00

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Известный актёр, режиссёр и сценарист Иван Охлобыстин побывал на Радио «Комсомольская правда» и ответил на самые «неудобные» вопросы наших журналистов.

Как известно, Охлобыстин по второму призванию - священник Русской православной церкви. Он временно отстранён от служения, но сана не лишён. Мы попросили его прокомментировать недавний медийный скандал, который разразился, когда о. Дмитрий Смирнов сказал, что женщины «слабее умом», чем мужчины. Отец Иоанн выразил полную солидарность с коллегой по цеху:

- Во-первых, у меня корпоративная этика. Я рожден киношным миром. Он к этой этике приучает: человека, не соблюдающего определенные законы, кино из себя выдавливает. Потом, я играл в регби, а это деликатная игра, при всей своей брутальности: там нельзя позволять себе всяких шалостей, как в футболе. Если ты на поле начнешь баловаться, в следующий момент тебе самому могут сломать позвоночник. И во всех остальных вопросах я такой же. Поэтому подпишусь под каждым словом Дмитрия Смирнова. Надо рассказать о них Оксане (жене - авт.). Жалко, что мне сейчас не удастся полностью воссоздать в словах ее образ, но ближе всего к ней Йорд, скандинавская богиня невспаханной земли, жена Одина и мать Тора, крайне своевольная - о ней говорили, что ее можно только славить… Оксана очень любит Димитрия Смирнова и абсолютно с ним соглашается. При этом она - самая непокорная баба, с которой я сталкивался. Ее мнение надо перебороть только хитростью, силой ее победить нельзя.

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ИСТОЧНИК KP.RU