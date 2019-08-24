В Финляндии создали духи с запахом человеческого пота

СЕГОДНЯ 01:39 2019-08-24T01:53:31+03:00

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Финское агентство Mirum Helsinki выпустило необычные духи под названием Creative Essence: в состав нового парфюма, кроме традиционных составляющих, вошел человеческий пот, сообщает издание Flash Nord.

Отмечается, что с каждого сотрудника компании взяли по капельке пота. Сколько стоит флакон таких духов, не уточняется. По словам авторов оригинального парфюма, создание нового аромата стало частью кампании агентства по подбору работников: каждому удачно прошедшему собеседование соискателю будут дарить флакон Creative Essence.

«Аромат олицетворяет нашу творческую страсть, а именно волнение, мурашки по коже и учащенное сердцебиение во время творческого процесса. Ведь он, в свою очередь, требует самоотдачи и командной работы», - пояснила задумку авторов главный опытный специалист компании Лили Эрмезей.

К слову, как ранее писал сайт kp.ru, ученые воссоздали запах духов, которыми пользовалась легендарная Клеопатра — царица древнего Египта.

ИСТОЧНИК KP.RU