2019-08-24T10:43:49+03:00
Политика

«Не столько глупая, сколько чудовищная»: Захарова прокомментировала идею Омеляна

Ранее украинский министр пообещал поднять флаг незалежной над Владивостоком для единства Европы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Захарова прокомментировала идею ОмелянаЗахарова прокомментировала идею ОмелянаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять украинский флаг над Владивостоком для того, чтобы обеспечить единство Европы, не столько глупое, сколько чудовищное. Соответствующие заявление сделала представитель МИД России Мария Захарова.

«В 1918-1919 годах назад Владивосток был оккупирован войсками Чехословакии, США, Японии, Канады и других стран. И это «как сто лет назад» относится не столько к украинскому, а в принципе к оккупационным флагам в этом регионе», - напомнила представитель МИД на своей странице в Facebook,

Захарова пояснила, что идея Омеляна о возможности единства Европы только при условии поднятия флага незалежной во Владивостоке является «извращённой до неузнаваемости» философией Де Голля, а вместо единого пространства мирного сотрудничества «от Лиссабона до Владивостока» «подкидывают совсем иные концепции».

Напомним, ранее украинский министр прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока» и заявил, что это будет возможно только тогда, когда над российским городом будет реять флаг Украины, как «это было сто лет назад».

ИСТОЧНИК KP.RU

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