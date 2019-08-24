В Киеве размечтались об «украинском флаге над Владивостоком»

СЕГОДНЯ 06:39 2019-08-24T06:47:36+03:00

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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с очередным странным заявлением. В этот раз, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, он пообещал украинцам поднять желто-синий флаг Незалежной над Владивостоком.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По мнению украинского министра, это станет возможным только тогда, когда над Владивостоком будет реять украинский флаг, как «это было сто лет назад». Видео с фрагментом его выступления опубликовало издание «Политнавигатор».

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», - заявил Омелян.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным во Франции написал на своей странице в Facebook, что «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», и выразил уверенность в том, что рано или поздно доверие между ЕС и Москвой будет восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU