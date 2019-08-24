2019-08-24T06:47:36+03:00
Политика

В Киеве размечтались об «украинском флаге над Владивостоком»

Министр инфраструктуры Украины заявил, что Незалежная победит в «битве» с Москвой
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянМинистр инфраструктуры Украины Владимир ОмелянФото: YouTube
Изменить размер текста:

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выступил с очередным странным заявлением. В этот раз, выступая на открытии выставки «Фактор свободы» в Киеве, он пообещал украинцам поднять желто-синий флаг Незалежной над Владивостоком.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о Европе «от Лиссабона до Владивостока». По мнению украинского министра, это станет возможным только тогда, когда над Владивостоком будет реять украинский флаг, как «это было сто лет назад». Видео с фрагментом его выступления опубликовало издание «Политнавигатор».

«Я более чем уверен, что мы победим в этой очередной украинско-российской битве. Я более чем уверен, что европейские либералы, которые провозглашают Европу от Лиссабона до Владивостока, они правы. Это действительно будет Европа. Но только тогда, когда над Владивостоком снова будет украинский флаг. Как это было сто лет назад», - заявил Омелян.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, Эммануэль Макрон после встречи с президентом России Владимиром Путиным во Франции написал на своей странице в Facebook, что «верит в Европу, простирающуюся от Лиссабона до Владивостока», и выразил уверенность в том, что рано или поздно доверие между ЕС и Москвой будет восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киевский министр собрался на Москву

Владимир Омелян помечтал о том, как украинские танки пойдут на Кремль (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютой
Лукашенко рассказал, что Зеленский просил у Белоруссии поддержки
Военные США уже знают о новом ракетном запуске в КНДР
Полиция Норвегии считает, что соратника Ассанжа искать бессмысленно, он утонул
CNN: Трамп не хочет ехать во Францию на саммит G7
В Интернете обсуждают видео с тенью многоножки
США решили открыть в Гренландии свое генконсульство
КНДР опять запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря
Китай обложил повышенными пошлинами товары из США на $75 млрд
В Финляндии создали духи с запахом человеческого пота
Иван Охлобыстин рассказал, почему не подхватил звёздную болезнь после сериала «Интерны»
Иван Охлобыстин заявил, что считает женщин «слабее умом», чем мужчины
Иван Охлобыстин рассказал, почему на самом деле перестал быть священником
Трамп объявил, что США с 1 сентября повысят пошлины на товары из Китая на 15%
В США от болезни, вызванной курением электронной сигареты, скончался человек
После заявлений Трампа и главы ФРС рухнули ключевые индексы США
Макрон: «Капитализм деградировал и сошел с ума»
Турецкая полиция задержала сотрудников отеля в Бодруме, где пострадала девочка из России
Главу налоговой инспекции Южного округа Москвы арестовали за взятку
Mastercard заявила об утечке данных 90 тысяч клиентов