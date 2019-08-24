В России число больных ожирением за пять лет увеличилось в 1,5 раза

СЕГОДНЯ 13:47 2019-08-24T13:50:34+03:00

Больше двух миллионов человек живут с лишним весом

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В минздраве сравнили данные по числу больных ожирением 2013 и 2018 годов. В расчет брали только тех, кому официально поставлен такой диагноз. Оказалось, что число россиян с лишним весом увеличилось в полтора раза. В 2018-м ожирением страдали больше двух миллионов человек, тогда как в 2013 году их было немного больше одного миллиона.

Больше всего проблем по этой части в Алтайском крае, приводит данные ведомства RT. Из 100 тысяч человек ‏ больше пяти тысяч страдают ожирением. В Курганская область на 100 000 человек приходится 2711,4 случая, а в Тюменской области - 2634,9.

Самым стройным регионом назван Приморский край – там зафиксировано 387,6 случая ожирения на 100 тысяч населения.

Похожее исследование проводили специалисты Роспотребнадзора. Данные оказались еще более впечатляющими - россиян с ожирением за 5 лет стало вдвое больше. При этом чаще набирают критический вес женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU