Меркель рассказала, что обсудят на саммите G7

СЕГОДНЯ 14:53 2019-08-24T14:53:19+03:00

«Семерка» намерена затронуть такие темы, как отношения с Россией, Украину, ситуацию в Сирии и Ливии

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На саммите G7 во французской Биаррице лидеры стран «Большой семерки» намерены обсудить ситуацию в Сирии и Ливии, партнерство с Африкой, отношения с Россией и тему Украины. Об этом сообщила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Такой саммит дает возможность обсудить, какие внешнеполитические проблемы нам нужно решить. Здесь мы, разумеется, обсудим тему Украины, поговорим об отношениях с Россией, займемся ситуацией в Сирии и Ливии, где очень шаткая ситуация, и еще больше углубим партнерство с Африкой», - сказала глава немецкого кабмина.

Канцлер отметила, что в Биаррице главы государств обсудят «ужасные пожары в Амазонии», вопрос неравенства положения мужчин и женщин, а также необходимые меры для улучшения ситуации в странах Африки.

Ранее о необходимости рассмотреть вопрос гендерного неравенства в африканских странах предложил президент Франции Эмммануэль Макрон, который специально к саммиту подготовил пакет мер помощи женщинам развивающихся стран.

ИСТОЧНИК KP.RU