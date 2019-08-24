Зеленский рассказал, какие СМС получает каждое утро
Оказалось, что одним из первых с президентом Украины связывается Генштаб
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что каждое его утро начинается с сообщения от Генерального штаба Вооруженных сил. В этих СМС главнокомандующему докладывают о положении дел в Донбассе, а именно о количестве обстрелов и погибших. Об этом сам президент рассказал, выступая перед жителями Киева по случаю празднования Дня независимости Украины.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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