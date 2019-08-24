Порошенко не пришел на официальную часть празднования Дня независимости

СЕГОДНЯ 17:30 2019-08-24T17:57:20+03:00

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Бывший президент Украины Петр Порошенко проигнорировал официальную часть праздничных мероприятий, который прошли в центре Киева в субботу, 24 августа, по случаю Дня независимости страны.

Политик так и не появился в ложе для действующего и бывших глав государства, хотя это считается традицией. Остальные экс-президенты - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко - присутствовали на мероприятии.

Сам Порошенко у себя на странице в Facebook написал, что все это время находился возле здания министерства обороны страны недалеко от площади Независимости. Он присоединился к бывшим президентам и действующему главе государства Владимиру Зеленскому уже после "Шествия достоинства" во время приема у Мариинского дворца, передает "Громодьске".

Сайт kp.ru писал, что ранее украинский лидер в своем выступлении перед киевлянами затронул ситуацию на юго-востоке страны. Зеленский заявил, что каждое утро получает от Генштаба ВС информацию об обстрелах и погибших в Донбассе, и лишь одна цифра "делает утро добрым" - ноль.

ИСТОЧНИК KP.RU