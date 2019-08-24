Неизвестные обстреляли экскурсионный автобус в Иордании

СЕГОДНЯ 18:28 2019-08-24T18:49:59+03:00

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В Иордании неизвестные обстреляли туристический автобус, в котором находилась группа экскурсоводов. Инцидент произошел утром в субботу, 24 августа, в районе одной из главных достопримечательностей страны - древнего города Петра.

Экскурсоводы возвращались из тура, когда водитель услышал треск в задней части автобуса. Повреждения стекла свидетельствовали о том, что кто-то в него выстрелил.

Согласно данным портала Ammon News, обошлось без пострадавших. Правоохранительные органы Иордании начали расследование.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе еще одно ЧП с туристическим автобусом произошло в Москве. Водитель не справился с управлением и направил транспортное средство прямо в столб. В этот момент в салоне находились 32 туриста из Китая. Медицинская помощь понадобилась большинству из них. В числе наиболее распространенных травм - ушибы и ссадины.

ИСТОЧНИК KP.RU