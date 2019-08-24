Восемь человек погибли при падении автобуса с моста в Бангладеш
Как минимум восемь человек погибли, еще 20 пострадали в результате падения автобуса с моста в канаву в центральном регионе Бангладеш.
Авария произошла в городе Фаридпур в субботу, 24 августа, около 14:30 по местному времени (11:30 мск). Автобус свернул с междугороднего шоссе на мосту, снес ограждение и рухнул в канаву.
Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли уже в больнице. Пострадавшие также были госпитализированы - некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.
Предполагается, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством, которое следовало в Гопалганджу из Дакки, передает Bdnews24.
Сайт kp.ru писал, что еще одно ЧП с автобусом произошло в субботу в Иордании. Неизвестные обстреляли транспортное средство, когда в салоне находились экскурсоводы.
ИСТОЧНИК KP.RU