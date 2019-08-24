2019-08-24T19:43:32+03:00
Происшествия

Восемь человек погибли при падении автобуса с моста в Бангладеш

Также известно о 20 пострадавших в результате аварии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Автобус съехал с моста и упал в канавуАвтобус съехал с моста и упал в канавуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Как минимум восемь человек погибли, еще 20 пострадали в результате падения автобуса с моста в канаву в центральном регионе Бангладеш.

Авария произошла в городе Фаридпур в субботу, 24 августа, около 14:30 по местному времени (11:30 мск). Автобус свернул с междугороднего шоссе на мосту, снес ограждение и рухнул в канаву.

Шесть человек скончались на месте, еще двое умерли уже в больнице. Пострадавшие также были госпитализированы - некоторые из них находятся в тяжелом состоянии, поэтому число жертв может увеличиться.

Предполагается, причиной аварии стала потеря управления транспортным средством, которое следовало в Гопалганджу из Дакки, передает Bdnews24.

Сайт kp.ru писал, что еще одно ЧП с автобусом произошло в субботу в Иордании. Неизвестные обстреляли транспортное средство, когда в салоне находились экскурсоводы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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