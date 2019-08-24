В Белом доме рассказали, о чем Трамп говорил с Макроном в Биаррице

СЕГОДНЯ 23:22 2019-08-24T23:23:31+03:00

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президенты США и Франции, в частности, обсуждали торговлю и ситуацию в Персидском заливе [фото]

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Во время встречи перед открытием саммита «Большой семерки» во французском городе Биарриц президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон обсуждали проблемы международной торговли, ситуацию в Ливии и в зоне Персидского залива.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, уточнив, что лидеры двух стран отметили «важность продвижения свободной и честной торговли, снижения торговых барьеров, налогообложения, регулирования, важность гарантий свободы навигации и торговли как основ глобального экономического роста».

Кроме того, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон «выразили общую озабоченность» продолжающимся кризисом в Ливии и напряженностью в Персидском заливе.

Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в БиаррицеФото: REUTERS

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее американские СМИ писали, что Трамп не хочет лететь во Францию на встречу лидеров стран G7, считая такую поездку «бесполезной тратой времени».

ИСТОЧНИК KP.RU