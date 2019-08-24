2019-08-24T04:09:27+03:00
Политика

CNN: Трамп не хочет ехать во Францию на саммит G7

По данным телеканала, президент США неоднократно говорил своим помощникам, что считает такую поездку бесполезной тратой времени
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп не хочет ехать во Францию на саммит «Большой двадцатки», считая такую поездку бесполезной тратой времени, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседников канала, глава Белого дома в беседах со своими помощниками неоднократно выражал недовольство необходимостью присутствовать на встрече лидеров G7 и говорил, что не понимает, зачем ему вообще туда ехать, если на саммите все равно будут обсуждать, в основном, проблемы экологии, а не экономические вопросы или, скажем, его достижения за время президентства.

Телеканал утверждает, что Трамп упоминал о нежелании участвовать в саммите G7 не только при сотрудниках своей администрации, но и в телефонных разговорах с зарубежными коллегами – в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и японским премьером Синдзо Абэ.

Напомним, как писал сайт kp.ru, саммит «Большой двадцатки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) пройдет во французской Биаррице 24 – 26 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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