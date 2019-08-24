CNN: Трамп не хочет ехать во Францию на саммит G7
Президент США Дональд Трамп не хочет ехать во Францию на саммит «Большой двадцатки», считая такую поездку бесполезной тратой времени, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
По словам собеседников канала, глава Белого дома в беседах со своими помощниками неоднократно выражал недовольство необходимостью присутствовать на встрече лидеров G7 и говорил, что не понимает, зачем ему вообще туда ехать, если на саммите все равно будут обсуждать, в основном, проблемы экологии, а не экономические вопросы или, скажем, его достижения за время президентства.
Телеканал утверждает, что Трамп упоминал о нежелании участвовать в саммите G7 не только при сотрудниках своей администрации, но и в телефонных разговорах с зарубежными коллегами – в частности, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и японским премьером Синдзо Абэ.
Напомним, как писал сайт kp.ru, саммит «Большой двадцатки» (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония) пройдет во французской Биаррице 24 – 26 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU