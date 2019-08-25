2019-08-25T00:45:25+03:00
В мире

Yonhap: КНДР в субботу запустила две баллистические ракеты

По данным южнокорейских военных, Пхеньян испытал новую ракетную пусковую установку
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По данным южнокорейских военных, КНДР испытала новую ракетную пусковую установкуПо данным южнокорейских военных, КНДР испытала новую ракетную пусковую установкуФото: REUTERS
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Утром в субботу, 24 августа, Северная Корея запустила в сторону Японского моря не одну, как предполагалось ранее, а две баллистических ракеты малой дальности, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея. По данным Сеула, КНДР успешно испытала новую ракетную пусковую установку. Оба снаряда пролетели около 380 километров и упали в море.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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