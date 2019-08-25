Yonhap: КНДР в субботу запустила две баллистические ракеты

СЕГОДНЯ 00:45 2019-08-25T00:45:25+03:00

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Утром в субботу, 24 августа, Северная Корея запустила в сторону Японского моря не одну, как предполагалось ранее, а две баллистических ракеты малой дальности, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея. По данным Сеула, КНДР успешно испытала новую ракетную пусковую установку. Оба снаряда пролетели около 380 километров и упали в море.

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ИСТОЧНИК KP.RU