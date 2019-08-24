КНДР опять запустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря

СЕГОДНЯ 02:23 2019-08-24T02:32:23+03:00

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Северная Корея снова провела запуск «неопознанных снарядов» в сторону Японского моря, причем в стране Восходящего Солнца убеждены, что КНДР провела очередные испытания по крайней мере одной баллистической ракеты малой дальности.

По словам представителя правительства Японии, запущенная Пхеньяном ракета не достигла ни территориальных вод, ни исключительной экономической зоны страны, однако новый запуск не может не вызывать беспокойства, сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что сейчас Токио пока собирает и анализирует информацию об очередном ракетном запуске в Северной Корее, передает ТАСС.

Напомним, за последний месяц северокорейские военные под «личным руководством» Ким Чен Ына произвели несколько запусков баллистических ракет и построили подводную лодку. Технические данные субмарины и испытанных снарядов не раскрываются, однако ЦТАК каждый раз сообщает, что это самое передовое оружие в мире.

ИСТОЧНИК KP.RU