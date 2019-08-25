Армия Израиля признала, что нанесла удар по Сирии

СЕГОДНЯ 00:59 2019-08-25T00:59:13+03:00

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Армия обороны Израиля заявила, что нанесла воздушный удар по Дамаску. В сообщении армейской пресс-службы говорится, что истребители израильских ВВС атаковали объекты иранского подразделения «Аль-Кудс» и шиитских отрядов в селении Акраба, расположенном к юго-востоку от сирийской столицы.

Военные еврейского государства утверждают, что ночной налет был предпринят с целью предупредить атаку беспилотников на север Израиля.

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ИСТОЧНИК KP.RU