SANA: Сирийские ПВО отражают атаку на Дамаск

СЕГОДНЯ 00:14 2019-08-25T00:21:28+03:00

Сообщается, что в небе над городом прогремело несколько взрывов

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В ночь на воскресенье, 25 августа, в небе над Дамаском прогремели несколько взрывов. Сирийское государственное информагентство SANA со ссылкой на военный источник сообщает, что система противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отражает ракетную атаку на столицу страны.

Никаких других подробностей издание пока не приводит.

Стоит отметить, что известия о ночных воздушных атаках по сирийской территории – не редкость, и местные СМИ всегда утверждают, что удар нанесен авиацией Израиля, причем зачастую небезосновательно. Например, в начале июня, когда сирийские ПВО сбили несколько ракет на южных окраинах Дамаска, премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху заявил, что лично отдал приказ нанести удары по целям в Сирии.

Как писал сайт kp.ru, в ночь на 16 августа сирийские зенитчики отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масъяф, расположенном в провинции Хама. Тогда атака была произведена из воздушного пространства Ливана.

ИСТОЧНИК KP.RU