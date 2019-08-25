2019-08-25T04:26:17+03:00
Звезды

Джереми Кларксон рассказал, как Елизавета II помогла ему похудеть

Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Английский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми КларксонАнглийский журналист и бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми КларксонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Известный английский журналист Джереми Кларксон, который раньше вел автошоу Top Gear, пока его не уволили за драку с продюсером, рассказал, как ему помогла похудеть диета королевы Великобритании Елизаветы II.

59-летний Кларксон признался, что всегда был любителем вредной еды, курил и пил много пива, однако в один прекрасный момент решил, что пора садиться на диету и менять образ жизни. Что называется, подошел к проблеме по-королевски: вместо походов в спортзал узнал, чем питается Елизавета II, и стал брать с нее пример.

«Сегодня у меня был на ланч салат и вода. Вы знаете, что королева не ходит в спортзал и не бегает – ей 93 года, и с ней все в порядке. Я слышал, что она питается маленькими порциями. Обычно она съедает немного мусса и кусочек латука», - приводит The Sun слова одного из самых популярных и скандальных телеведущих на британском телевидении.

Кларксон также сообщил, что отказался от пива и теперь предпочитает игристое розе. Правда, не потому, что от пива полнеют, а из-за того, что оно, по мнению эпатажного британца, перестало быть мужским напитком.

«Заметил, что пиво разливают по маленьким бутылочкам, а в пабах приносят в стаканах размером с мизинец. Я не вижу больше в этом мужества», - пояснил Джереми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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