2019-08-25T08:36:56+03:00
Происшествия

В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей

Огонь охватил туристический район на острове Самос
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Греции из-за лесных пожаров из пяти отелей эвакуировали туристовВ Греции из-за лесных пожаров из пяти отелей эвакуировали туристовФото: REUTERS
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Вечером в субботу, 24 августа, на греческом острове Самос возник сильный пожар, в превентивных целях было решено эвакуировать туристов из пяти гостиниц. Об этом сообщили власти острова.

Мэр Самоса Христодулос Севастакис заявил, что никто из местных жителей и туристов не пострадали, около тысячи человек переправили по морю и разметили в деревне Пифагорио.

Как сообщается на сайте пожарной охраны Греции, пожар начался в туристическом районе Месокампос рядом с гостиницами и жилыми домами. Для тушения в регион направили 31 человека и 13 единиц техники. До наступления ночи воду сбрасывали четыре самолета и два вертолёта, позже в регион были переброшены дополнительные силы и десятки добровольцев.

Напомним, что прошлым летом жертвами мощных пожаров в районе греческой Аттики стали почти сто человек, при этом погибло несколько семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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