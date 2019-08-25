В Греции из-за лесных пожаров эвакуировали туристов из пяти отелей

СЕГОДНЯ 08:36 2019-08-25T08:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером в субботу, 24 августа, на греческом острове Самос возник сильный пожар, в превентивных целях было решено эвакуировать туристов из пяти гостиниц. Об этом сообщили власти острова.

Мэр Самоса Христодулос Севастакис заявил, что никто из местных жителей и туристов не пострадали, около тысячи человек переправили по морю и разметили в деревне Пифагорио.

Как сообщается на сайте пожарной охраны Греции, пожар начался в туристическом районе Месокампос рядом с гостиницами и жилыми домами. Для тушения в регион направили 31 человека и 13 единиц техники. До наступления ночи воду сбрасывали четыре самолета и два вертолёта, позже в регион были переброшены дополнительные силы и десятки добровольцев.

Напомним, что прошлым летом жертвами мощных пожаров в районе греческой Аттики стали почти сто человек, при этом погибло несколько семей.

ИСТОЧНИК KP.RU