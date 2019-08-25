СЕГОДНЯ 14:01 2019-08-25T14:01:34+03:00

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), созданное при экс-президенте незалежной Петре Порошенко, управлялось из Соединённых Шатов и было плацдармом для давления на украинские власти. Соответствующие заявление сделал депутат Верховной рады Александр Онищенко.

«У них был там куратор из ФБР, которая сидела в американском посольстве. Имя ее Карен Гринвей, которая непосредственно управлялась Госдепом американским, и которая непосредственно контролировала через американское посольство НАБУ», - сказал украинский политик в интервью телеканалу NewsOne.

По словам Онищенко, задача Вашингтона - ослабить Москву, что было выгодно как для Штатов, так и для Порошенко. «То есть вот эта война, которая там происходила на Украине с 2014 года, — им это было выгодно», - пояснил депутат.

Напомним, как писал сайт kp.ru, против Онищенко на Украине возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по статье «хищение госимущества в особо крупных размерах».

ИСТОЧНИК KP.RU